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رئيس حكومة إقليم كوردستان يوجّه بالعمل على تحويل عنكاوا إلى قضاء

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-04T08:49:50+0000
رئيس حكومة إقليم كوردستان يوجّه بالعمل على تحويل عنكاوا إلى قضاء

شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، بالعمل على تحويل ناحية عنكاوا التي تسكنها اغلبية مسيحية في أربيل إلى قضاء.

وزار رئيس الحكومة ناحية عنكاوا واجتمع مع عدد من المسؤولين المحليين بحضور وزيري الداخلية ريبر أحمد، والنقل والاتصالات آنو جوهر ومحافظ أربيل أوميد خوشناو.

وفي كلمة له في أعقاب الاجتماع، عبّر رئيس الحكومة عن سعادته بزيارة عنكاوا مرة أخرى، مشيراً إلى أنها أصبحت مركزاً مهماً للتعايش الديني والاجتماعي والمصالحة.

وأضاف أن عنكاوا غدت مركزاً للعديد من الإخوة والأخوات المسيحيين الذين غادروا مناطقهم في مدن أخرى من العراق لأسباب عديدة، مبيناً أن عنكاوا تعد واحدة من البلدات التي تشهد مزيداً من التقدم يوماً بعد آخر.

وتابع: "نحن وباسم الحكومة، نود أن نعلن من هنا عن توجيه وزير الداخلية والمحافظ ومجلس المحافظة من أجل العمل على جعل ناحية عنكاوا قضاء، حتى يتسنى تقديم أفضل الخدمات للسكان"، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم أي مساعدة ممكنة.

وأضاف أن تحويل عنكاوا إلى قضاء سيضاعف المسؤولية على المسؤولين الذين يجب أن يبذلوا جهوداً وبشتى السبل من أجل خدمة سكان هذا القضاء وأربيل وكوردستان عامة.

وتفقد رئيس الحكومة مستشفى (مريمانه) الخاص في أربيل، والذي تأسس عام 2020 من قبل الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، بمساهمة من شركاء محليين ودوليين، ليكون مؤسسة صحية رائدة في مجال تطوير الرعاية الصحية في كوردستان والعراق وفي تقديم الخدمات الصحية للجميع دون تمييز.

 

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