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رئيس حكومة إقليم كوردستان يوجه بمساعدة سريعة لأربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-17T06:47:11+0000
رئيس حكومة إقليم كوردستان يوجه بمساعدة سريعة لأربيل

شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المتضررين جراء سيول وفيضانات أربيل.

وقال مسرور بارزاني في بيان "بأسف بالغ توفي عدد من المواطنين نتيجة السيول والفيضانات التي تشكلت بفعل الأمطار الغزيرة في من القرى والمناطق في مدينة اربيل وتسببت بخسائر مادية كبيرة".

واكد مسرور بارزاني أنه وجه الجهات المعنية بإتخاذ إجراءات سريعة لمساعدة المتضررين من الفيضانات وفعل ما يلزم لتأمين احتياجاتهم.

وتسببت السيول والفيضانات بوفاة ثمانية أشخاص ووقوع أضرار مادية

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