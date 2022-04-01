رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ بحلول رمضان

شفق نيوز/ وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، تهنئة إلى المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بحلول شهر رمضان.

وقال بارزاني في نص التهنئة التي وردت لوكالة شفق نيوز، "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نوجّه أحر التهاني والتبريكات إلى كافة المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، سائلين الله عزّ وجلّ أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على إقليم كوردستان والعالم بأسره بالخير والسؤدد والاستقرار، وبأجواء مليئة بالتسامح والألفة والسلام".

وأعلن ديوان الوقف السني في العراق اليوم الجمعة، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان ليكون غدا السبت، غرة الشهر.

كما أعلنت دول السعودية ومصر وقطر والبحرين والإمارات، أن يوم غد السبت هو اول ايام شهر رمضان.

فيما أعلن مكتب المرشد الايراني علي خامنئي وسلطنة عمان أن يوم الاحد المقبل هو أول أيام شهر رمضان.