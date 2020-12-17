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رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنيء الإيزيديين بعيد "صوم إيزي"

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-17T19:31:18+0000
رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنيء الإيزيديين بعيد "صوم إيزي"

شفق نيوز/ قدم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، تهنئة إلى الإيزيديين بمناسبة حلول عيد صوم إيزي. 

وجاء في التهنئة التي وردت لوكالة شفق نيوز، "أتوجه بخالص التهاني إلى الإخوة والأخوات الإيزيديين بمناسبة عيد صوم إيزي، متمنياً أن يكون هذا العيد مفعماً بالفرح والبهجة، ونهاية لآلام ومعاناة الإخوة والأخوات الإيزيديين".

وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان تؤكد باستمرار على ضمان حقوق جميع المكونات وترسيخ ثقافة التعايش الديني والقومي في إقليم كوردستان".

وتابع بارزاني بالقول، "يحدونا الأمل بأن يعود الإخوة والأخوات الإيزيديون النازحون إلى ديارهم برأس مرفوعة، وأن يتم إعادة إعمار مناطقهم". 

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