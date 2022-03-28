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رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي الأمين العام لمنظمة أوبك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-28T17:26:53+0000
رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي الأمين العام لمنظمة أوبك

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو، وذلك على هامش اجتماعاته في منتدى الطاقة العالمي في دبي.

وذكر بيان لحكومة الاقليم أنه جرى التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في المنطقة والآثار السلبية للنزاعات والصراعات الدولية وانعكاسها على سوق الطاقة العالمي والوضع المعيشي للمواطنين.

كذلك شدد الجانبان على أهمية التنسيق والتعاون وتضافر الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار للوضع العالمي ولا سيما سوق الطاقة.

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