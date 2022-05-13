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رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي بوفاة رئيس دولة الإمارات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-13T11:46:28+0000
رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي بوفاة رئيس دولة الإمارات

شفق نيوز/ عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، بوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال مسرور بارزاني في بيان اليوم، "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

واضاف "إذ أتقدم، أصالة عن نفسي ونيابة عن شعب إقليم كوردستان، بخالص التعازي القلبية وأصدق المواساة بهذا المصاب الجلل، فإني أسال الله تعالى أن يتغمد الفقيد، الذي كرّس حياته لخدمة شعبه والإنسانية، بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم الإمارات، قيادة وشعباً، جميل الصبر وحسن العزاء".

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