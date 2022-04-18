رئيس حكومة إقليم كوردستان يصل إلى لندن في زيارة رسمية

شفق نيوز/ وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الاقليم؛ أن رئيس الحكومة سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعدداً من كبار المسؤولين في المملكة المتحدة.

وأشار إلى ان رئيس الحكومة سيركز في مباحثاته على سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كذلك يتناول آخر المستجدات على الساحة العراقية والمنطقة عموماً.

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان العراق قد زار تركيا والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.