رئيس حكومة إقليم كوردستان يصل إلى باريس في زيارة رسمية

شفق نيوز/ وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الأربعاء 15 شباط (فبراير) 2023، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.

وسيلتقي رئيس الحكومة خلال الزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدداً من كبار المسؤولين الفرنسيين، لبحث آفاق تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الفرنسية على مختلف الصعد.

كما ستتناول الزيارة آخر المستجدات في الساحة العراقية والمنطقة عامة، بالإضافة إلى مناقشة جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.