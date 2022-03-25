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رئيس حكومة إقليم كوردستان يصل إلى الإمارات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-25T07:23:54+0000
رئيس حكومة إقليم كوردستان يصل إلى الإمارات

شفق نيوز/ وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، إلى الإمارات العربية المتحدة، في زيارة يشارك خلالها في منتدى الطاقة العالمي المقرر عقده للفترة من 28 إلى 29 آذار مارس الجاري في دبي.

وسيحضر المنتدى العديد من مسؤولي الطاقة وخبرائها، وسيكون رئيس حكومة الإقليم أحد المتحدثين الرئيسيين فيه.

وكذلك سيشارك رئيس الحكومة في القمة العالمية للحكومات، التي تعقد سنوياً بمشاركة العديد من المسؤولين والشخصيات العالمية المعروفة في دبي.

وستعقد القمة هذا العام يومي 29 و30 من الشهر الجاري.

وإلى جانب مشاركته في منتدى الطاقة العالمي والقمة العالمية للحكومات، سيجتمع رئيس الحكومة مع كبار المسؤولين الإماراتيين.

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