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رئيس حكومة إقليم كوردستان يشارك في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-21T09:22:45+0000
رئيس حكومة إقليم كوردستان يشارك في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

شفق نيوز/ توجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وذكر بيان لحكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "في إطار فعاليات المنتدى العالمي، سيشارك رئيس الحكومة في حلقة نقاشية تحت عنوان (هيكلة أمنية جديدة في الشرق الأوسط)". 

واضاف البيان؛ انه "على هامش المنتدى، الذي ينطلق في 22 لغاية 26 من الشهر الجاري، سيعقد رئيس الحكومة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاديين في المنطقة والعالم".

ولفت الى ان رئيس الحكومة "سيتناول خلال المنتدى، آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، وسيتباحث كذلك حول تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تطوير النظام المصرفي وإصلاحه، وإيجاد أسواق جديدة لمنتجات كوردستان ومحاصيلها الزراعية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري".

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