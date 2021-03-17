رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الياباني لدى العراق

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، السفير الياباني لدى العراق سوزوكي كوتارو.

وذكر بيان لرئاسة حكومة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن السفير الياباني أشاد بالدور الذي يضطلع به إقليم كوردستان وبما يجعله عاملاً مهماً للاستقرار في المنطقة.

وأكد كوتارو؛ مواصلة توطيد العلاقات والاستمرار في دعم حكومة إقليم كوردستان، ولا سيما في تعزيز الاستثمارات اليابانية في الإقليم.

كما شكر السفير الياباني حكومة إقليم كوردستان على ما تقدمه من مساعدات وتسهيلات للمنظمات غير الحكومية والوكالات اليابانية في الإقليم.

بدوره؛ وجه رئيس الحكومة شكره إلى اليابان على دعمها لإقليم كوردستان، كذلك جدد ترحيب حكومة الإقليم بتطوير آفاق التعاون الشامل مع اليابان في شتى المجالات.

ولفت البيان إلى ان رئيسة المكتب القنصلي لليابان في أربيل ناكايما يوشيكو، حضرت اللقاء، حيث تمنى لها رئيس الحكومة التوفيق بمناسبة انتهاء مهام عملها في إقليم كوردستان.