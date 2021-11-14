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رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير المصري لدى العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-14T14:36:15+0000
رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير المصري لدى العراق

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، السفير المصري لدى العراق وليد محمد إسماعيل.

وذكر بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "خلال اللقاء، الذي حضره القنصل المصري في إقليم كوردستان محمد وجيه حجازي، جرى التباحث حول الوضع العام في العراق وسبل تعزيز العلاقات بين مصر وإقليم كوردستان".

ولفت البيان إلى أن رئيس الحكومة أشار إلى مكانة مصر المهمة في المنطقة، معرباً عن رغبة إقليم كوردستان في توطيد العلاقات مع مصر على الصعد كافة.

ووفقا للبيان؛ أن السفير المصري شكر حكومة إقليم كوردستان على تنسيقها، وأبدى استعداد بلاده لمواصلة تطوير العلاقات، ولا سيما في القطاع الاستثماري والتبادل التجاري.

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