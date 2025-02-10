رئيس حكومة إقليم كوردستان يزور الإمارات

شفق نيوز/ توجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على رأس وفد حكومي، اليوم الإثنين، إلى دولة الإمارات للمشاركة في القمة العالمية للحكومات، المقرر انعقادها في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 شباط الجاري.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه من المقرر أن يعقد رئيس الحكومة سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من رؤساء الدول والمسؤولين رفيعي المستوى المشاركين في القمة، حيث ستتناول المباحثات تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع الدول والجهات المشاركة، وتوسيع آفاق التعاون المشترك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والتنمية، كما سيتم التطرق إلى آخر المستجدات على الساحة العراقية والإقليمية.

وأشار البيان، إلى أن مشاركة وفد حكومة إقليم كوردستان تأتي في إطار الجهود المستمرة لرئيس الحكومة لتعزيز حضور الإقليم في المحافل والمؤتمرات الدولية، بهدف ترسيخ مكانة الإقليم كعامل مؤثر وشريك موثوق على الساحة الدولية.