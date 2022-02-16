رئيس حكومة إقليم كوردستان يختتم زيارته إلى قطر

شفق نيوز/ اختتم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأربعاء زيارة رسمية أجراها إلى دولة قطر واستمرت يوماً واحداً.

وغادر بارزاني والوفد المرافق له مطار الدوحة متوجهاً إلى مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

والتقى مسرور بارزاني خلال زيارته أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وجرى في اللقاء، التباحث حول آخر التطورات والمستجدات في العراق، ولا سيما الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز العلاقات التي تجمع قطر مع العراق وإقليم كوردستان، بما يسهم في تطويرها وتنميتها في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

كذلك اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك.

واجتمع ايضا مع رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة آل ثاني.

و وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان والوفد المرافق له يوم الثلاثاء إلى العاصمة الدوحة تلبية لدعوة رسمية وجهها له أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.