رئيس حكومة إقليم كوردستان يجري اتصالاً هاتفياً مع ملك الأردن

شفق نيوز/ أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني أعرب خلاله عن تعازيه برحيل عم الملك وممثله الشخصي الأمير محمد بن طلال.

وخلال الاتصال الهاتفي، قدم بارزاني "خالص مواساته للعاهل الأردني والأسرة الهاشمية الكريمة بهذا المصاب، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً الصبر والسلوان"، وفق بيان لحكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وعبّر الملك الأردني عن تقديره لرئيس حكومة إقليم كوردستان على عزائه ومواساته، كما قدم له الشكر على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.