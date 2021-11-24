رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جون برينان.

وخلال اللقاء، تم التباحث حول آخر المستجدات والتطورات في كل من العراق وسوريا، كما تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي جزء آخر من اللقاء، جرى تسليط الضوء على الإصلاحات في وزارة البيشمركة، وأهمية وجود تنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي، وبالأخص التصدي لتهديدات إرهابيي داعش، والتي لا تزال تشكل تهديداً حقيقياً للسكان في عدد من مناطق العراق.