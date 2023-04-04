مسرور بارزاني يزور بغداد للإعلان عن الإتفاق النهائي لاستئناف تصدير نفط كوردستان

شفق نيوز/ توجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، إلى بغداد، على رأس وفد حكومي رفيع.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم، أن مسرور بارزاني "سيجتمع في بغداد، مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني".

وأضاف البيان أن الاجتماع سيشهد التباحث بشأن حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيّما مناقشة المراحل النهائية للاتفاق الخاص بالملف النفطي واستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان.

وقال رئيس حكومة الإقليم في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أنا في طريقي إلى بغداد لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقنا بشأن استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق".

في غضون نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر رسمية قولها، إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان توصلا إلى اتفاق نهائي لاستئناف صادرات النفط المقرر الإعلان عنها يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول حكومي في بغداد إن طلبا رسميا أرسل إلى تركيا لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب جيهان و "سيستأنف الضخ في الساعات القليلة المقبلة".