رئيس حكومة إقليم كوردستان يتباحث مع السفير الأمريكي لدى العراق

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر.

وجرى في اللقاء، بحث آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة، كذلك تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، بحسب بيان لحكومة الاقليم.

وهنأ السفير الأمريكي لدى العراق رئيس الحكومة على نجاح عملية انتخابات مجلس النواب العراقي، وجدد تأكيد دعم الولايات المتحدة لعراق اتحادي مستقر وذي سيادة.

هذا وشكر رئيس الحكومة الولايات المتحدة على دعمها، كما شدد على ضرورة تشكيل حكومة شاملة تضمن حقوق وتطلعات جميع المكونات العراقية المختلفة وتعمل على حل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بصورة أساسية وبموجب الدستور.