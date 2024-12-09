رئيس حكومة إقليم كوردستان يبدأ زيارة رسمية إلى البحرين

شفق نيوز/ بدأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين زيارة رسمية إلى مملكة البحرين.

وبحسب بيان صدر عن مكتبه الاعلامي، ورد الى وكالة شفق نيوز، تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والبحرين، إلى جانب إجراء مباحثات بشأن آخر المستجدات والتطورات في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة، خلال زيارته، عدداً من كبار المسؤولين البحرينيين لبحث القضايا الإقليمية المهمة، ولا سيّما المستجدات في سوريا، والأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.

ووفق البيان، تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لرئيس الحكومة لتوسيع علاقات إقليم كوردستان الدولية وتعزيز التعاون مع دول الخليج.