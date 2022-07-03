سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس حكومة إقليم كوردستان والتحالف الدولي يبحثان جهود مكافحة الإرهاب

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-03T10:54:49+0000
رئيس حكومة إقليم كوردستان والتحالف الدولي يبحثان جهود مكافحة الإرهاب

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، والتحالف الدولي في العراق وسوريا، يوم الأحد، المستجدات الأمنية في جهود مكافحة تنظيم داعش، فضلاً عن تعزيز التعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

وذكر بيان من المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الاقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال كارل هاريس، وجرى في اللقاء، بحث آخر مستجدات الحرب على الإرهاب.

كما ناقش الجانبان تطورات الوضع في العراق وسوريا، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في سبيل التصدي للتهديدات الإرهابية وإحلال الاستقرار في العراق.

كذلك تناول اللقاء الإصلاحات القائمة في وزارة البيشمركة، فضلاً عن أهمية استمرار الدعم الذي يقدمه التحالف الدولي لقوات البيشمركة.

related

موقع امريكي: مسرور بارزاني قدمّ طلباً رسميا للتحالف لتسيير دوريات مع شمال شرق سوريا

Date: 2020-12-23 10:12:48
موقع امريكي: مسرور بارزاني قدمّ طلباً رسميا للتحالف لتسيير دوريات مع شمال شرق سوريا

بارزاني لجنرال دولي: الأسباب التي أدت إلى ظهور داعش لا تزال قائمة

Date: 2019-09-25 17:12:17
بارزاني لجنرال دولي: الأسباب التي أدت إلى ظهور داعش لا تزال قائمة

بارزاني يبلغ التحالف باستمرار خطر يمكن احتواؤه بتنسيق ثنائي

Date: 2020-09-22 14:09:26
بارزاني يبلغ التحالف باستمرار خطر يمكن احتواؤه بتنسيق ثنائي

فرنسا تبلغ بارزاني أمراً "ضرورياً" بشأن التحالف الدولي

Date: 2020-02-15 23:21:29
فرنسا تبلغ بارزاني أمراً "ضرورياً" بشأن التحالف الدولي

مسرور بارزاني لقائد عسكري أمريكي: استقرار العراق إيجابي لأمن المنطقة

Date: 2021-10-17 13:52:14
مسرور بارزاني لقائد عسكري أمريكي: استقرار العراق إيجابي لأمن المنطقة

بارزاني لبومبيو: أي تغييرات يجب أن تحافظ على دستورية إقليم كوردستان

Date: 2020-02-14 19:56:18
بارزاني لبومبيو: أي تغييرات يجب أن تحافظ على دستورية إقليم كوردستان

التحالف الدولي لكوردستان: داعش لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً لأمن العراق وسوريا

Date: 2022-01-18 09:58:53
التحالف الدولي لكوردستان: داعش لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً لأمن العراق وسوريا

إقليم كوردستان والتحالف ينسقان لمواجهة "تهديدات إرهابية"

Date: 2021-07-06 14:36:29
إقليم كوردستان والتحالف ينسقان لمواجهة "تهديدات إرهابية"