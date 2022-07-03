رئيس حكومة إقليم كوردستان والتحالف الدولي يبحثان جهود مكافحة الإرهاب

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، والتحالف الدولي في العراق وسوريا، يوم الأحد، المستجدات الأمنية في جهود مكافحة تنظيم داعش، فضلاً عن تعزيز التعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

وذكر بيان من المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الاقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال كارل هاريس، وجرى في اللقاء، بحث آخر مستجدات الحرب على الإرهاب.

كما ناقش الجانبان تطورات الوضع في العراق وسوريا، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في سبيل التصدي للتهديدات الإرهابية وإحلال الاستقرار في العراق.

كذلك تناول اللقاء الإصلاحات القائمة في وزارة البيشمركة، فضلاً عن أهمية استمرار الدعم الذي يقدمه التحالف الدولي لقوات البيشمركة.