رئيس حكومة إقليم كردستان يستقبل نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ديفيد براونستاين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه جرى في الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان روب وولر، بحث آخر المستجدات في العراق وسوريا.

وأضاف البيان؛ كما جرت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك مع التحالف الدولي لمواجهة داعش.

وشدد الاجتماع على أهمية مواصلة دعم قوات البيشمركة للتصدي لمخاطر تنظيم داعش الذي لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً في العديد من مناطق العراق وسوريا.

كما أكد الجانبان دعمهما للحوار الذي تجريه الأحزاب الكوردية في سوريا لضمان الحقوق القومية للشعب الكوردي في إطار سوريا، وفقا للبيان.