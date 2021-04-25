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رئيس حكومة الإقليم يهاتف الكاظمي بشأن حادثة "أبن الخطيب" في بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-25T09:00:47+0000
رئيس حكومة الإقليم يهاتف الكاظمي بشأن حادثة "أبن الخطيب" في بغداد

شفق نيوز/ أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد ، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أنه خلال الاتصال الهاتفي، أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان عن تعازيه وتعاطفه وتضامنه مع ضحايا الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب ببغداد. 

وأعلن رئيس الحكومة كذلك استعداد مؤسسات حكومة الإقليم لتقديم كافة أنواع المساعدة والدعم، وعبّر عن أمله في ألا تتكرر مثل كارثة كهذه مرة أخرى.  

هذا وأعرب رئيس الوزراء الاتحادي عن امتنانه وتقديره لتعاطف رئيس حكومة إقليم كوردستان ودعمه.

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