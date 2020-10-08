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رئيس حكومة الإقليم ينعى رحيل حريري

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-08T20:00:13+0000
رئيس حكومة الإقليم ينعى رحيل حريري

شفق نيوز/ عبر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، عن الاسى لوفاة الكاتب والصحفي الكوردي عزيز حريري متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وجاء في رسالة التعزية التي وردت لوكالة شفق نيوز، انه "للاسف تلقينا نبأ وفاة الكاتب والصحفي البارز حريري" الذي توفي عقب أيام من وفاة نجله (كوران).

وكان نجل الكاتب، الذي كان مدرساً في المعهد الفني بأربيل، قد توفي هو الآخر بفيروس كورونا في 19 أيلول/سبتمبر الماضي.

وعزيز حريري كاتب وصحفي كان يهتم بالمواضيع ذات الصبغة التراثية، وكان أيضاً موظفاً في وزارة الثقافة بحكومة إقليم كوردستان.

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