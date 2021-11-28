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رئيس حكومة الإقليم يعلن حالة التأهب بصفوف قوات البيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-28T08:28:13+0000
رئيس حكومة الإقليم يعلن حالة التأهب بصفوف قوات البيشمركة

شفق نيوز/ أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، دخول قوات البيشمركة بحالة تأهب واستعداد، على خلفية الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قوات البيشمركة في قضاء كفري التابع إلى إدارة "كرميان" في إقليم كوردستان.

وقال بارزاني في بيان، "شعرت بحزن عميق لنبأ استشهاد كوكبة من أبطال البيشمركة الليلة الماضية بينما كانوا يقدمون المساعدة إلى زملائهم في منطقة كولجو… لقد حذرنا مراراً من مخاطر إرهابيي داعش وإعادة تنظيم صفوفهم، وخصوصاً في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم".

وأضاف أن داعش يستغل "بذلك الثغرات الأمنية في تلك المناطق، إذ أصبحوا يشكلون تهديداً جدياً على أمن المنطقة وسكانها، ولا بد من تفعيل المراكز الأمنية المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي ضد داعش، بهدف سد الثغرات الأمنية في تلك المناطق، وعليه وجّهنا وزارة البيشمركة لتكون على أهبة الاستعداد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء تهديدات إرهابيي داعش، ومنع إلحاق الخسائر بقوات البيشمركة وأهالي المنطقة".

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