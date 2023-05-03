رئيس حكومة الإقليم يبدي رغبته في الارتقاء بآفاق العلاقات مع ألمانيا في المجالات كافة

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، وفداً ألمانياً ضم نائب وزير الدولة لشؤون التعاون والتنمية يوخن فلاسبارت، ونائب وزير الدولة للشؤون المالية فيرنر کاتسر.

وذكر بيان صادر عن الحكومة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في الاجتماع، الذي حضره السفير الألماني لدى العراق والقنصل العام الألماني في أربيل، جرى بحث سبل تعزيز العلاقات بين ألمانيا وإقليم كوردستان، فضلاً عن مناقشة حل القضايا الخلافية بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وأعرب رئيس الحكومة عن شكره وتقديره لألمانيا على ما تقدمه من دعم لإقليم كوردستان، ولا سيّما في التصدي لإرهابيي داعش، والاعتراف بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون، كما جدد رغبة حكومة إقليم كوردستان في الارتقاء بآفاق العلاقات مع ألمانيا في المجالات كافة.

كذلك شدد مسرور بارزاني، على أهمية إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المقرر خلال العام الجاري.

وشهد الاجتماع أيضاً تسليط الضوء على الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، وبالأخص ما يتعلق برقمنة الخدمات العامة، والوضع في مخيمات النازحين واللاجئين، وتوفير الأرضية المناسبة من أجل عودتهم إلى ديارهم طواعية، وأهمية تنفيذ اتفاق سنجار، إلى جانب التطرق إلى الآثار السلبية الناجمة عن التغيّر المناخي.