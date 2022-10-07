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رئيس حكومة الإقليم ووزير خارجية المملكة المتحدة يبحثان "توطيد العلاقات"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-07T18:56:33+0000
رئيس حكومة الإقليم ووزير خارجية المملكة المتحدة يبحثان "توطيد العلاقات"

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع وزير خارجية المملكة المتحدة جميس كليفرلي، مساء اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي توطيد أواصر الصداقة بين الاقليم والمملكة المتحدة.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه في مستهل المكالمة الهاتفية، هنأ رئيس الحكومة وزير خارجية المملكة المتحدة بمناسبة تسلّم عمله الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه. كذلك أكد الجانبان على أهمية توطيد أواصر الصداقة والعلاقات الوثيقة بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة.

وعبّر وزير خارجية المملكة المتحدة عن تعازيه وتضامنه مع الضحايا الأبرياء الذين أُزهقت أرواحهم في الهجمات الأخيرة على إقليم كوردستان.

كما اتفق الجانبان على مواصلة العلاقات والتنسيق بينهما، وفقا للبيان.

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