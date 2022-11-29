رئيس حكومة الإقليم: كوردستان ستكون دائما مصدر استقرار للمنطقة

شفق نيوز/ ‏استقبل رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولنجرن والوفد مرافق لها في أربيل.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمسرور بارزاني، أن الوزيرة أشارت إلى وجود علاقة قوية بين هولندا وإقليم كوردستان، مؤكدة استمرار التنسيق الأمني والتعاون العسكري ودعم بلادها لقوات البيشمركة .

بدوره ثمّن‏ رئيس وزراء الإقليم دعم هولندا برنامج الكابينة الحكومية التاسعة في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي و الإهتمام بالقطاع الزراعي.

ووفقا للبيان فإن، اللقاء تضمن بحث أهمية الحفاظ على أمن واستقرار الإقليم الذي أكد فيه الجانبان على التنديد بالهجمات التي طالت أراضي الإقليم، مشددين على ضرورة احترام سيادة العراق والإقليم و إنهاء هذه الهجمات.

ونقل البيان عن مسرور بارزاني قوله، إن كوردستان ستكون دائما مصدر استقرار للمنطقة وتتمنى بناء علاقات مع دول الجوار على أساس الاحترام وحسن الجوار المصالح المشتركة.

‏وتباحث الجانبان في نهاية اللقاء عملية توحيد قوات البيشمركة و الإصلاح داخل وزارة البيشمركة ومواجهة تهديدات داعش.