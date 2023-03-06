رئيس حكومة الاقليم يطلق مخصصات مالية شهرية لطلبة الكليات والمعاهد

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن إطلاق تخصيصات مالية شهرية لطلبة الكليات والمعاهد.

وقال المدير العام لديوان وزارة التعليم العالي، توانا نجف، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني وافق على اقتراح الوزارة بشأن صرف مخصصات شهرية لطلبة الكليات والمعاهد، يبلغ مجموعها شهرياً سبعة مليارات و200 مليون دينار، بحسب تعليمات المالية رقم 51 لسنة 2008.

وبين انه "سيتم صرف مبلغ 40 الف دينار شهريا لكل طالب كلية او معهد يسكن داخل المدينة التي يدرس فيها، و60 الف دينار للطالب من خارج المدينة"، مؤكدا ان "هذه المخصصات سيتم صرفها اعتبارا للعام الدراسي الحالي".