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رئيس حكومة اقليم كوردستان يوعز بمعالجة الاطفال المصابين بالتوحد مجاناً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-02T16:14:13+0000
رئيس حكومة اقليم كوردستان يوعز بمعالجة الاطفال المصابين بالتوحد مجاناً

شفق نيوز/ وافق رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، على فحص وعلاج الأطفال المصابين بمرض التوحد مجاناً.

وجاء في بيان حكومي ورد لوكالة شفق نيوز، انه في اطار مسؤولية حكومة اقليم كوردستان بتوفير الخدمات الطبية للأطفال المصابين بمرض التوحد، ولمراعاة الأوضاع المالية لعائلاتهم، وافق رئيس الحكومة مسرور بارزاني على اجراء الفحوصات ومعالجة المصابين بالتوحد في جميع المستشفيات الحكومية من دون مقابل.

واضاف البيان انه لهذا الهدف تمت التوصية لوزارتي الصحة، والعمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الاقليم، بالتنسيق المشترك لاجراء العمل اللازم من اجل ان يتلقى الاطفال المصابون بالتوحد جميعا الخدمات الصحية مجانا.

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