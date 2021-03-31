رئيس كتلة حراك الجيل الجديد يرفع الحذاء بوجه أعضاء رئاسة برلمان كوردستان

شفق نيوز/ افاد مصدر برلماني يوم الأربعاء أن كتلة حراك الجيل الجديد في برلمان إقليم كوردستان انسحبت من الجلسة احتجاجا على عدم مناقشة مواضيع تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الإقليم.

ووفقا لمصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، فإن رئيس كتلة الحراك كاظم فاروق قام برفع حذائه بوجه هيئة الرئاسة ورشقها بهما.

وأضاف المصدر أن هيئة الرئاسة ستتخذ الاجراءات بحق رئيس الكتلة وفق النظام الداخلي للبرلمان.

من جهته قال فاروق في مؤتمر صحفي عقده عقب الانسحاب من الجلسة إن البرلمان لا يُعير اهتماما لهموم الناس ولا يمنحنا الوقت للحديث عن ذلك، مشيرا الى ان كتلته تريد انهاء استقطاع الرواتب بعد ارتفاع سعر برميل النفط ومناقشة واقع التعليم المتردي، وتوفير فرص العمل للشباب متسائلا: أليست هذه القضايا مهمة وينبغي للبرلمان مناقشتها ام مناقشة فرض غرامة مالية على من يسرق غطاء المجاري؟

واضاف "اننا ابلغنا رئاسة البرلمان في حال عدم اتاحة الفرصة التحدث لمناقشة مشاكل وهموم الناس فاننا سنرشقكم بالاحذية وهذا فعلا ما قمنا به اليوم"، مبينا انه خرج حافي القدمين من البرلمان.