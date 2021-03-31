سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس كتلة حراك الجيل الجديد يرفع الحذاء بوجه أعضاء رئاسة برلمان كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-31T09:15:24+0000
رئيس كتلة حراك الجيل الجديد يرفع الحذاء بوجه أعضاء رئاسة برلمان كوردستان

شفق نيوز/ افاد مصدر برلماني يوم الأربعاء أن كتلة حراك الجيل الجديد في برلمان إقليم كوردستان انسحبت من الجلسة احتجاجا على عدم مناقشة مواضيع تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الإقليم.

ووفقا لمصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، فإن رئيس كتلة الحراك كاظم فاروق قام برفع حذائه بوجه هيئة الرئاسة ورشقها بهما.

وأضاف المصدر أن هيئة الرئاسة ستتخذ الاجراءات بحق رئيس الكتلة وفق النظام الداخلي للبرلمان.

من جهته قال فاروق في مؤتمر صحفي عقده عقب الانسحاب من الجلسة إن البرلمان لا يُعير اهتماما لهموم الناس ولا يمنحنا الوقت للحديث عن ذلك، مشيرا الى ان كتلته تريد انهاء استقطاع الرواتب بعد ارتفاع سعر برميل النفط ومناقشة واقع التعليم المتردي، وتوفير فرص العمل للشباب متسائلا: أليست هذه القضايا مهمة وينبغي للبرلمان مناقشتها ام مناقشة فرض غرامة مالية على من يسرق غطاء المجاري؟

واضاف "اننا ابلغنا رئاسة البرلمان في حال عدم اتاحة الفرصة التحدث لمناقشة مشاكل وهموم الناس فاننا سنرشقكم بالاحذية وهذا فعلا ما قمنا به اليوم"، مبينا انه خرج حافي القدمين من البرلمان.

 

related

16 نائباً يطلبون مناقشة اعتقال صحفيين في برلمان كوردستان.. وثيقة

Date: 2020-11-02 14:14:28
16 نائباً يطلبون مناقشة اعتقال صحفيين في برلمان كوردستان.. وثيقة

كتلة تقترح مبلغا كأدنى راتب تقاعدي شهري في اقليم كوردستان ضمن قانون

Date: 2019-12-16 14:02:25
كتلة تقترح مبلغا كأدنى راتب تقاعدي شهري في اقليم كوردستان ضمن قانون

برلمان كوردستان يلتئم الأثنين لإقرار قانون مهم للعراق كافة

Date: 2021-03-06 10:19:12
برلمان كوردستان يلتئم الأثنين لإقرار قانون مهم للعراق كافة

إقليم كوردستان بصدد تعديل قانون الاستثمار

Date: 2020-09-08 17:31:53
إقليم كوردستان بصدد تعديل قانون الاستثمار

برلمان كوردستان يلتئم الثلاثاء بشأن حلبجة

Date: 2021-03-14 09:41:08
برلمان كوردستان يلتئم الثلاثاء بشأن حلبجة

حكومة إقليم كوردستان تستحدث منصبا جديدا وتمنحه لهذه الكتلة

Date: 2021-01-06 08:03:54
حكومة إقليم كوردستان تستحدث منصبا جديدا وتمنحه لهذه الكتلة

تحذير لسكان كوردستان من تناول أدوية "خطيرة" بسبب كورونا

Date: 2020-03-14 20:21:05
تحذير لسكان كوردستان من تناول أدوية "خطيرة" بسبب كورونا

برلمان اقليم كوردستان يعيد فتح اماكن تم اغلاقها بسبب كورونا

Date: 2020-09-03 09:02:25
برلمان اقليم كوردستان يعيد فتح اماكن تم اغلاقها بسبب كورونا