رئيس برلمان كوردستان يعلن تمديد الفصل التشريعي

شفق نيوز/ أعلن هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان، يوم الاثنين، تمديد الفصل التشريعي الحالي لإنجاز عدد من القوانين، مشيرا إلى أن برلمان كوردستان يساند حكومة الاقليم بشأن الهجمات التي تعرضت لها أربيل.

وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقد في مبنى برلمان إقليم كوردستان وحضرته وكالة شفق نيوز؛ سنمدد الفصل التشريعي لاكمال قانون الموازنة ومجموعة قوانين اخرى لان يوم الأربعاء المقبل ستجتمع الحكومة لاكمال مناقشاتهم حول مشروع الموازنة، ومع بداية الشهر السابع يدخل البرلمان للعطلة الصيفية ولهذا يرى العديد من النواب والكتل تمديد الفصل التشريعي لحين اكمال هذه القوانين.

واضاف أن اجتماع اليوم ربما قد تطول لعدة أيام لأننا لم نتمكن من حسم كل هذه القضايا مع الوفد الحكومي.

وأشار إلى أن هناك سؤالا جديا مفاده؛ هل ان الحكومة لديها السيولة المالية الكافية وتستمر في نفس الوقت في استقطاع نسبة من الرواتب.

وأعرب عن أمله بأن تسير جلسة اليوم بهدوء ودون مزايدات حتى نتمكن من وضع الحلول للمشاكل لأن وفدا وزاريا حكوميا كبيرا سيحضر جلسة اليوم، لافتا إلى أن من محاور جلسة اليوم سيكون استقطاع رواتب الموظفين وارتفاع سعر البنزين، وكذلك سنبحث ايضا اسباب عدم ارسال حصة الاقليم بعد استلام الإقليم بيانات بخصوص وارداته.

أما بشأن الهجمات التي تعرضت لها عاصمة الاقليم؛ بين هورامي؛ أن "رأينا مع رأي رئيس الحكومة انه يجب ان تكثف بغداد من جهودها للقضاء على هذه الجماعات التي تستهدف الاقليم ومناطق اخرى من البلاد".