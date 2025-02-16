رئيس الإقليم يؤكد على تعزيز العلاقات الأمنية والتنموية بين كوردستان وألمانيا

شفق نيوز/ اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، مع وفد من البرلمان ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وذلك في إطار جدول أعماله المكثف خلال اليوم الثالث من مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الرئيس نيجيرڤان بارزاني اجتمع، ظهر اليوم، مع وفد من البرلمان الألماني ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، والذي ضم نيلس شميد، المتحدث باسم الشؤون الخارجية ومنسق المجموعة في لجنة العلاقات الخارجية عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، أندرياس شوارز، عضو لجنة الدفاع، ميتن هاكڤيردي، عضو لجنة الميزانية، ونيلس آنين، وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار العلاقات بين ألمانيا وكل من العراق وإقليم كوردستان، كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع في العراق والإقليم، إلى جانب التطورات في المنطقة.

وأكد الرئيس نيجيرڤان بارزاني على ضرورة تعزيز التعاون مع ألمانيا، خاصة في مجال تطوير القدرات الدفاعية لقوات البيشمركة، والحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بدور إقليم كوردستان في المنطقة، وأكدوا على عمق علاقات الصداقة بين الإقليم وألمانيا، كما جددوا التزام بلادهم بدعم العراق وإقليم كوردستان، مشيرين إلى أهمية توسيع التعاون المشترك في مجالات التنمية، الأمن، وضرورة استمرار التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية.

كما تطرّق الاجتماع إلى انتخابات برلمان كوردستان، وجهود تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، وأوضاع النازحين واللاجئين والمكونات في كوردستان، والتغيرات الجارية في سوريا.