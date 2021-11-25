رئيس الإقليم يؤكد التزامه بحماية ودعم حقوق المرأة

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، الالتزام بحماية ودعم حقوق المرأة، في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وقال بارزاني في بيان، "نستنكر جميع أشكال العنف وسوء المعاملة ضد المرأة، نظل ملتزمين بحماية ودعم حقوق المرأة، وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي".

من جانبه أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، بياناً بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وفيما يلي نص البيان: بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وانطلاق حملة الـ16 يوماً لمكافحة العنف ضد النساء، نجدد التزام حكومة إقليم كوردستان بمواصلة دعم حقوق المرأة، والقضاء على كل أشكال التمييز بين الجنسين والعنف بشكل عام، والعنف ضد المرأة بشكل خاص.

إن حكومة إقليم كوردستان، وإذ تعمل جاهدة من أجل توفير بيئة ملائمة لحماية المرأة وتمكينها، لتكون قادرة على المشاركة بما تملكه من مهارات، لتصبح عنصراً فعّالاً في مناحي المجتمع الكوردستاني كافة، فإنها ملتزمة بحماية المرأة والدفاع عنها، وتعزيز مكانتها داخل مفاصل الحكومة والمجتمع، وترسيخ ثقافة احترام مبادئ حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية ومكافحة كل أشكال التمييز على أساس الجنس، ولا سيما العنف.

وبهذه المناسبة، أهيب بجميع الأطراف المعنية، وأخص بالذكر المؤسسات التربوية داخل الحكومة وخارجها ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية ووسائل الإعلام، التعاون ومساعدة الحكومة ولعب دور محوري في نشر قيم التسامح والتوعية المجتمعية ووضع حد للعنف والظواهر الاجتماعية السلبية، لأن مكافحة العنف والقضاء عليه من واجب المجتمع بأسره، مما يتطلب منّا جميعاً أن نعمل للقضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية.

وكلي أمل بأن يغدو إقليم كوردستان، وبمساندة الجميع، مثالاً ناصعاً عن حماية حقوق الإنسان، وإنهاء جميع أشكال العنف، وبالأخص العنف على أساس الجنس.