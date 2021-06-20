رئيس الإقليم يحث لموقف موحد تجاه حزب العمال: حربكم لا طائل منها فابعدوها عن شعب كوردستان

شفق نيوز/ طالب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاحد، حزب العمال الكوردستاني، بإبعاد حربه عن شعب كوردستان.

جاء ذلك في كلمة لبارزاني، خلال حفل تخرج لطلبة الجامعة الأمريكية في كوردستان- دهوك، بحضور كبار المسؤولين.

وقال رئيس الاقليم، معلقاً على القتال بين حزب العمال الكوردستاني (PKK) والجيش التركي، "يتوجب علينا جميعاً أن نقول بصوت واحد وموقف واحد لحزب العمال الكوردستاني، كفى عدم الاحترام لارادة اهالي اقليم كوردستان ومؤسساته الشرعية وعدم النظر لمصالح أملاك شعب كوردستان، مضيفاً "على حزب العمال أبعاد ذلك عن شعب كوردستان"، في إشارة إلى معارك الحزب مع الجيش التركي داخل اراضي اقليم كوردستان.

واضاف بارزاني ان العمال الكوردستاني يخوض حربا لا طائل وراءها، وعليه الابتعاد عن اهالي الاقليم وان يحترم سيادة العراق واقليم كوردستان والسلطة الشرعية، وان يلتزم بقوانين الاقليم، ولا يستمر في كونه سببا لجر الجيوش والحاق الخسائر والاضرار والمشكلات العسكرية لشعب كوردستان المبتلى اصلا بالمشكلات والصعوبات".

واكد انه لا يجوز بأي شكل من الاشكال ان تكون حدود اقليم كوردستان والعراق مصدرا للتهديدات والهجمات ضد دول الجوار وتستخدم لتخريب الامن والاستقرار.

واختتم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني حديثه بالقول ان من واجب الحكومة العراقية في المحافظة على أمن واستقرار دول الجوار.