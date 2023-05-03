‏رئيس الإقليم يجري مباحثات بجملة ملفات مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

شفق نيوز/ ‏اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأربعاء مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربارا ليف في اربيل.

‏وفي الاجتماع الذي حضره السفير الأمريكي للعراق والقنصل العام الأمريكي لدى الإقليم، جرى التباحث حول علاقات أمريكا مع العراق وإقليم كوردستان وسبل التعاون المشترك والوضع السياسي والاقتصادي في العراق وداخل اقليم كوردستان وعلاقات أربيل وبغداد.

‏وأكد الجانبان بحسب بيان لمكتب بارزاني، على التزام بمذكرة التفاهم بين وزارة البيشمركة ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن عملية الإصلاح داخل وزارة البيشمركة وتوحيد قواتها، كما اتفقا في الرأي على وحدة الصف بين جميع الجهات الكوردستانية وحل المشاكل الداخلية في اقليم كوردستان، واعتبرا إن التعاون الحالي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية العراقية أمر إيجابي

وكان توسيع التعاون المشترك بين أمريكا والعراق وإقليم كوردستان محورا آخر خلال اللقاء الذي تم التحدث فيه عن فرص تقوية الاقتصاد في العراق واقليم كوردستان ووجود أرضية مناسبة للقطاع الخاص والاستثمار الأمريكي.

‏وكانت آخر مستجدات الحرب على داعش والوضع في المنطقة بشكل عام وعدة مسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك محاور في اللقاء.