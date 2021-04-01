رئيس الإقليم يثمن جهود أطراف عدة بتمرير الموازنة ويحث لتعاون مشترك لاستقرار العراق

شفق نيوز/ أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، بياناً بعد إقرار البرلمان العراقي مشروع قانون الموازنة.

وقال رئيس الإقليم في بيان "أشد على أيدي رئاسة وجميع كتل مجلس النواب. إن جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتخفيف الخلافات وتحقيق الاتفاق هي محل تقدير وشكر. ولغرض حل المشاكل وتحقيق الاستقرار والعمران ومستقبل أفضل يحتاج العراق إلى التعاون المشترك والعمل المشترك وعلينا جميعاً أن ندعم هذا الاتجاه".

واضاف "أشد بصورة خاصة على يد قوباد طالباني رئيس وفد الحكومة المفاوض الذي خاض مع أعضاء وفد إقليم كوردستان بنفس طويل وبنجاح محادثات صعبة. أشد على أيدي الكتل الكوردستانية التي تعاونت وتعاضدت فيما بينها ومع وفد الحكومة على تثبيت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العراقية".

وقال رئيس الإقليم "نأمل أن تلتزم الأطراف كافة بهذا القانون. ويمكن أن تصبح المصادقة على الموازنة بداية جيدة وحافزاً على حل بقية مشاكل إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية. وسيؤدي تنفيذ القانون إلى تعزيز العملية السياسية والتعايش وترسيخ حق المواطنة للجميع، وسيفتح الباب على حوار مثمر لكل الأطراف لنعمل جميعنا معاً من أجل استقرار وإعمار وتقدم البلد".

وصوت البرلمان العراقي، أمس الأربعاء، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر.

وبلغت إيرادات الموازنة العامة أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات بـ 129 ترليوناً.

واحتسب سعر برميل النفط في الموازنة ب45 دولاراً بدلا عن الدينار العراقي، وتثبيت السعر المقترح من الحكومة للدولار ب1450 ديناراً لكل دولار، بحسب عضو اللجنة المالية محمد الشبكي لوكالة شفق نيوز.

كما صوت البرلمان على حصة إقليم كوردستان 12.67 من حجم الموازنة العامة بنحو 10 ترليونات دينار.

وتعثر تمرير موازنة 2020 بسبب خلافات وأزمة مالية، في وقت صوت فيه العراق على موازنة 2019 العامة التي بلغت 106 تريليونات دينار ، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون دينار، بعجز بلغ 27.5 تريليون دينار.