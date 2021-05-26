رئيس الإقليم يبحث مع السفير الالماني انتخابات العراق وتهديدات داعش

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، على أهمية الانتخابات العراقية المقبلة، وضرورة الاستمرار بمحاربة تنظيم داعش.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل في اربيل اليوم، السفير الالماني لدى بغداد اوله ديل الذي انهى مهامه في العراق، وبحثا معاً الاوضاع في كوردستان والعراق بصورة عامة والحريات وحقوق الانسان، والانتخابات العراقية المقبلة ومواجهة تهديدات داعش وعدداً اخر من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد بارزاني بالسفير الالماني للاعمال التي قام بها ومساعيه من اجل تنمية العلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع المانيا، متمنياً له النجاح في مهام عمله الجديد.

من جانبه، أعرب السفير الالماني عن شكره وتقديره للتعاون والتنسيق الذي ابدته الاطراف المعنية في اقليم كوردستان مع السفارة الالمانية ومهامه، متمنيا مزيدا من التطور في العلاقات والتعاون والمشاركة بين بلاده والعراق واقليم كوردستان.