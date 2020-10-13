رئيس الإقليم يبحث عدة ملفات مع أمير الكويت الجديد

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء، مع أمير الكويت الجديد نواف آل صباح.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم، أن بارزاني قدم التعازي باسم شعب وحكومة إقليم كوردستان لوفاة الامير وكذلك قدم تهانيه للامير الجديد وتمنى له النجاح في عمله، وبدوره شكر أمير الكويت تعاطف وزيارة رئيس الاقليم

في الاجتماع اكد الطرفان على تعزيز العلاقات الثنائية واكدا على تطويرها في المجالات المختلفة

رئيس الاقليم قدم شكره لدولة الكويت على مساعدة اللاجئين السوريين والنازحين في إقليم كردستان وكذلك شكر دور وعمل ونشاطات القنصلية العامة لدولة الكويت في الإقليم



