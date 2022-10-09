سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس الإقليم والقنصل الفرنسي يبحثان "الجهود لاجتياز الصعوبات التي تواجه العملية السياسية"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-09T19:23:26+0000
رئيس الإقليم والقنصل الفرنسي يبحثان "الجهود لاجتياز الصعوبات التي تواجه العملية السياسية"

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في اربيل اليوم الاحد مع القنصل العام الفرنسي لدى العراق ايريك شوفالييه العلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع فرنسا والاوضاع الداخلية في الاقليم ومسألة تأجيل الانتخابات البرلمانية واوضاع المنطقة بصورة عامة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان الجانبين كانا متفقين على ان حماية امن واستقرار العراق سياسيا وامنيا مهم لاستقرار المنطقة ككل واكدا على العمل الجماعي الاطراف السياسية والمكونات العراقية من اجل اجتياز الصعوبات وتحديات المرحلة، مبينا انه لهذا الهدف يتوجب الاستناد على الحوار البناء والتفاهم المشترك بينها.

وأضاف الجانبين كانا متفقين ايضا على ان العراقيين يستحقون حياة ومستقبلا افضل ومن الممكن بتعاون ومساعدة الاصدقاء والمجتمع الدولي حل المشكلات واجتياز الصعوبات، لافتا الى انه بهذا الشأن تم تسليط الاضواء على جهود الرئيس مكرون وفرنسا في مساعدة وحث الاطراف العراقية للتفاهم والاتفاق من اجل حل المشكلات.

ونوه البيان الى ان العلاقات بين اربيل وبغداد واهمية ادامة الحوار بينهما لحل المشكلات والأوضاع في سنجار واوضاع الايزيدية والرغبة المشتركة لتنمية العلاقات بين فرنسا مع العراق واقليم كوردستان وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك كانت محاور اخرى في اللقاء الذي حضره القنصل العام الفرنسي في اقليم كوردستان.

related

نيجيرفان بارزاني معزيا بوفاة شعبان: خسرت أخا كبيرا وأستاذا خبيرا

Date: 2021-04-04 16:04:32
نيجيرفان بارزاني معزيا بوفاة شعبان: خسرت أخا كبيرا وأستاذا خبيرا

السويد تؤكد لرئيس إقليم كوردستان: داعش لا يزال خطرا وسنواصل محاربته

Date: 2022-02-19 15:03:28
السويد تؤكد لرئيس إقليم كوردستان: داعش لا يزال خطرا وسنواصل محاربته

إقليم كوردستان يعزي بضحايا انفجار بيروت

Date: 2020-08-04 20:48:02
إقليم كوردستان يعزي بضحايا انفجار بيروت

نيجيرفان بارزاني يدعو العراقيين للوقوف ضد تهديدات المجاميع الخارجة عن القانون ضد الإقليم

Date: 2022-05-22 08:30:39
نيجيرفان بارزاني يدعو العراقيين للوقوف ضد تهديدات المجاميع الخارجة عن القانون ضد الإقليم

وزير الخارجية التركية يصل اربيل ورئيس اقليم كوردستان يستقبله

Date: 2019-06-10 09:32:17
وزير الخارجية التركية يصل اربيل ورئيس اقليم كوردستان يستقبله

نيجيرفان بارزاني يدعو لحماية كيان إقليم كوردستان ومكاسبه

Date: 2021-09-11 11:29:39
نيجيرفان بارزاني يدعو لحماية كيان إقليم كوردستان ومكاسبه

بارزاني يؤكد حاجة العراق وكوردستان للدور الفرنسي في التصدي للإرهاب

Date: 2020-11-24 17:41:31
بارزاني يؤكد حاجة العراق وكوردستان للدور الفرنسي في التصدي للإرهاب

نيجيرفان بارزاني يلتقي الملك تشارلز الثالث ويعزيه بوفاة الملكة اليزابيث

Date: 2022-09-19 14:13:57
نيجيرفان بارزاني يلتقي الملك تشارلز الثالث ويعزيه بوفاة الملكة اليزابيث