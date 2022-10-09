رئيس الإقليم والقنصل الفرنسي يبحثان "الجهود لاجتياز الصعوبات التي تواجه العملية السياسية"

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في اربيل اليوم الاحد مع القنصل العام الفرنسي لدى العراق ايريك شوفالييه العلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع فرنسا والاوضاع الداخلية في الاقليم ومسألة تأجيل الانتخابات البرلمانية واوضاع المنطقة بصورة عامة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان الجانبين كانا متفقين على ان حماية امن واستقرار العراق سياسيا وامنيا مهم لاستقرار المنطقة ككل واكدا على العمل الجماعي الاطراف السياسية والمكونات العراقية من اجل اجتياز الصعوبات وتحديات المرحلة، مبينا انه لهذا الهدف يتوجب الاستناد على الحوار البناء والتفاهم المشترك بينها.

وأضاف الجانبين كانا متفقين ايضا على ان العراقيين يستحقون حياة ومستقبلا افضل ومن الممكن بتعاون ومساعدة الاصدقاء والمجتمع الدولي حل المشكلات واجتياز الصعوبات، لافتا الى انه بهذا الشأن تم تسليط الاضواء على جهود الرئيس مكرون وفرنسا في مساعدة وحث الاطراف العراقية للتفاهم والاتفاق من اجل حل المشكلات.

ونوه البيان الى ان العلاقات بين اربيل وبغداد واهمية ادامة الحوار بينهما لحل المشكلات والأوضاع في سنجار واوضاع الايزيدية والرغبة المشتركة لتنمية العلاقات بين فرنسا مع العراق واقليم كوردستان وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك كانت محاور اخرى في اللقاء الذي حضره القنصل العام الفرنسي في اقليم كوردستان.