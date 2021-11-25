سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس الإقليم والسفير التشيكي يؤكدان على تعزيز العلاقة بثلاثة مجالات رئيسية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-25T10:03:17+0000
رئيس الإقليم والسفير التشيكي يؤكدان على تعزيز العلاقة بثلاثة مجالات رئيسية

شفق نيوز/ استقبل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، اليوم الخميس (25 تشرين الثاني 2021)، بيتر ستيبانيك سفير جمهورية التشيك الجديد في العراق.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم، أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني المساندة لنجاح مهام وأعمال السفير التشيكي الجديد في العراق.

وأكد الجانبان على تعزيز العلاقات التاريخية لجمهورية التشيك مع العراق وإقليم كوردستان، خاصة في المجالات التجارية والزراعية والثقافية والأكاديمية وكل المجالات التي تهم الجانبين.

دور سفارة جمهورية التشيك في بغداد وقنصليتها في أربيل، وباء كورونا وتداعياته، أوضاع العراق والانتخابات النيابية ونتائجها، الحرب على الإرهاب وخطر داعش، التطورات في المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر من اللقاء.

related

نيجيرفان بارزاني بذكرى تأسيس اتحادهم: معلمو كوردستان يستحقون خدمات وظروفاً معيشية أفضل

Date: 2021-05-15 08:00:38
نيجيرفان بارزاني بذكرى تأسيس اتحادهم: معلمو كوردستان يستحقون خدمات وظروفاً معيشية أفضل

بارزاني يتلقى تهنئة امريكية رفيعة وتأكيد يخص علاقة واشنطن- كوردستان

Date: 2019-06-02 21:27:21
بارزاني يتلقى تهنئة امريكية رفيعة وتأكيد يخص علاقة واشنطن- كوردستان

رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع العاهل الأردني في عمّان .. صور

Date: 2021-06-23 10:28:19
رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع العاهل الأردني في عمّان .. صور

رئيس اقليم كوردستان يتلقى دعوة رسمية لزيارة كوريا الجنوبية

Date: 2019-07-03 13:01:42
رئيس اقليم كوردستان يتلقى دعوة رسمية لزيارة كوريا الجنوبية

عقب اجتماعه مع رؤساء السلطات الثلاث.. اول تعليق من بارزاني لزيارته بغداد

Date: 2019-06-20 17:00:40
عقب اجتماعه مع رؤساء السلطات الثلاث.. اول تعليق من بارزاني لزيارته بغداد

رئيس الاقليم محذرا من آثار سلبیة: استهداف السفارة الامريكية خطر حقيقي

Date: 2020-01-28 09:46:01
رئيس الاقليم محذرا من آثار سلبیة: استهداف السفارة الامريكية خطر حقيقي

رئيس إقليم كوردستان يهاتف "رئيسي" ويهنئه بفوزه في الانتخابات الإيرانية

Date: 2021-06-21 18:09:07
رئيس إقليم كوردستان يهاتف "رئيسي" ويهنئه بفوزه في الانتخابات الإيرانية

رئاسة إقليم كوردستان تعلن تفاصيل لقاء نيجيرفان بارزاني وبابا الفاتيكان

Date: 2021-03-07 09:55:56
رئاسة إقليم كوردستان تعلن تفاصيل لقاء نيجيرفان بارزاني وبابا الفاتيكان