رئيس الإقليم والسفير التشيكي يؤكدان على تعزيز العلاقة بثلاثة مجالات رئيسية

شفق نيوز/ استقبل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، اليوم الخميس (25 تشرين الثاني 2021)، بيتر ستيبانيك سفير جمهورية التشيك الجديد في العراق.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم، أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني المساندة لنجاح مهام وأعمال السفير التشيكي الجديد في العراق.

وأكد الجانبان على تعزيز العلاقات التاريخية لجمهورية التشيك مع العراق وإقليم كوردستان، خاصة في المجالات التجارية والزراعية والثقافية والأكاديمية وكل المجالات التي تهم الجانبين.

دور سفارة جمهورية التشيك في بغداد وقنصليتها في أربيل، وباء كورونا وتداعياته، أوضاع العراق والانتخابات النيابية ونتائجها، الحرب على الإرهاب وخطر داعش، التطورات في المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر من اللقاء.