رئيس الإقليم والتحالف الدولي يجريان "تقييما واقعيا" للأوضاع في العراق وكوردستان

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ووفد رفيع من التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا، يوم الأربعاء، التطورات الأمنية، بالإضافة إلى التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي لمكافحة داعش.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل يوم الاربعاء نائب قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ريتشارد بيل ووفد مرافق له.

واشار الى ان الاجتماع شهد مناقشة اخر التطورات في الحرب ضد الارهاب ومخاطر داعش في العراق وسوريا والتعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي وواجبات التحالف الدولي ضد داعش، مبينا ان الجانبين اجريا تقييما واقعيا للأوضاع.

واضاف البيان ان بارزاني شكر دعم التحالف الدولي للعراق وإقليم كوردستان في الحرب ضد داعش، مشيرا الى اهمية تدريب وتأهيل البيشمركة من قبل قوات التحالف الدولي.

من جهة اخرى اشار البيان الى ان الجنرال بيل عبر عن سروره للتعاون والتنسيق قوات التحالف مع الاطراف المختصة في العراق واقليم كوردستان، لافتا الى اهمية التنسيق والتعاون بين البيشمركة والجيش العراقي للتصدى لداعش.

ونوه الى ان الطرفين كانا متوافقين في الرأي بشأن اهمية وضرورة التعاون والتنسيق بين العراق واقليم كوردستان مع التحالف الدولي من اجل القضاء النهائي على داعش وكذلك التشارك من اجل توفير الامن والاستقرار للعراق والمنطقة.