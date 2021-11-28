سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس الإقليم: لن نكون جزءاً من الخلاف السياسي في بغداد بل شريكاً في الحل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-28T12:23:26+0000
رئيس الإقليم: لن نكون جزءاً من الخلاف السياسي في بغداد بل شريكاً في الحل

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، أن الإقليم لن يكون جزءاً من المشاكل، بل سيكون شريكاً في الحل، خلال تعليقه بخصوص الخلافات حول نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي والتي برزت بين الأطراف السياسية العراقية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الاقليم مع مايك برايسون ريتشاردسون سفير بريطانيا في العراق.

وذكر بيان لمكتب رئاسة الإقليم، أنه نوقشت في اللقاء تعزيز علاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان في المجالات كافة، تهديدات الإرهاب ومواجهة داعش، أهمية توطيد آليات التعاون المشترك والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي وعلاقات أربيل – بغداد.

وأكد الجانبان الرغبة الثنائية في تطوير العلاقات ومجالات التعاون المشترك واتفقا على ضرورة توصل الأطراف العراقية إلى اتفاق وأن تتشكل حكومة عراقية قادرة على حماية الاستقرار السياسي وتلبية مطالب المواطنين في الأمن والاستقرار وحياة وخدمات أفضل.

جهود وخطوات الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة وإعادة تنظيم البيشمركة شغلت محوراً آخر في اللقاء، تم فيه التأكيد على استمرار متابعة ومساندة بريطانيا للعملية ونجاحها، كذلك البحث في أوضاع ومستجدات المنطقة عموماً ومجموعة مسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر من محاور اللقاء.

related

رئيس اقليم كوردستان يوجه رسالة للعراقيين

Date: 2021-10-10 04:30:43
رئيس اقليم كوردستان يوجه رسالة للعراقيين

رئيس إقليم كوردستان يعزي الفرنسيين ويصف حادث نيس بالإرهابي

Date: 2020-10-30 09:19:06
رئيس إقليم كوردستان يعزي الفرنسيين ويصف حادث نيس بالإرهابي

وفد الشعوب الديمقراطي يعقد اجتماعات مع القيادات السياسية في كوردستان

Date: 2019-09-07 10:13:28
وفد الشعوب الديمقراطي يعقد اجتماعات مع القيادات السياسية في كوردستان

نيجيرفان بارزاني في رسالة لجونسن: نأمل استمرار الدعم البريطاني لكوردستان المستقرة

Date: 2019-07-23 21:12:15
نيجيرفان بارزاني في رسالة لجونسن: نأمل استمرار الدعم البريطاني لكوردستان المستقرة

بارزاني يحدد أولويات "ضرورية" لكوردستان والعراق في المرحلة المقبلة

Date: 2019-09-12 13:40:31
بارزاني يحدد أولويات "ضرورية" لكوردستان والعراق في المرحلة المقبلة

رئيس كوردستان يطالب الأمم المتحدة الاعتراف بـ"الابادة الجماعية" للكورد الإزيديين

Date: 2019-08-03 10:28:40
رئيس كوردستان يطالب الأمم المتحدة الاعتراف بـ"الابادة الجماعية" للكورد الإزيديين

نيجيرفان بارزاني: هذا ما أمله من زيارة البابا

Date: 2021-03-05 07:59:38
نيجيرفان بارزاني: هذا ما أمله من زيارة البابا

بارزاني لوفد أمريكي: أوضاع العراق تؤثر علينا ونريد حل المشاكل مع بغداد بالحوار

Date: 2019-11-24 13:58:01
بارزاني لوفد أمريكي: أوضاع العراق تؤثر علينا ونريد حل المشاكل مع بغداد بالحوار