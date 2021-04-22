رئيس الإقليم "قلق" من "ظاهرة بغيضة" في كوردستان: يجب إزالتها

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، الصحافة الكوردية في الذكرى ال 123 والذكرى ال23 لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان.

وقال بارزاني في بيان، "نؤكد دعمنا الكامل للصحفيين وإيماننا الثابت بحرية الصحافة والتعبير كاحدی المباديء الاساسية لأي مجتمع ديمقراطي متحرر".

وأضاف أن "توفير البيئة الآمنة والملائمة والمشجعة للصحفيين وضمان وصولهم إلى مصادر المعلومات ونقلها بعيداً عن أي عقبات، هو الضمان لتمكين المجال الصحفي من أداء مهمته المتمثلة في توعية الرأي العام وممارسة دوره الرقابي على أداء المؤسسات بالصورة التي يجعلە مساهما فاعلاً في عملية البناء والتنمية الدیمقراطیة والمجتمعية".

وتابع "ننتظر من الصحفيين أداء مهامهم بمسؤولية ومهنية، مع مراعاة القوانین السارية وأخلاقيات العمل الاعلامي والمعايير الدولية والعمل بمصداقية، بتوازن وحياد، وأن يضعوا حماية السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي والمصالح العليا لشعبهم ووطنهم في عين الاعتبار. کما ويجب أن يعامل كل انتهاك في المجال الصحفي بموجب قانون الصحافة في كوردستان".

كما ثمن دور المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية "التي تراقب بصدق وأمانة حرية الصحافة والتعبير في إقليم كوردستان ونقيّم تقاريرها على أنها مُعينة ومُرشدة لنا لتمتين أرضية الحريات وحمايتها".

لكن رئيس الإقليم عبر عن قلقه "العميق من الظاهرة البغيضة ومن اللغة المتدنية المستوى التي برزت للأسف في بعض منابر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في كوردستان، والتي هي لغة غريبة عن قيم وتقاليد المجتمع الكوردستاني والتاريخ والتراث الرصين للصحافة الكوردية وبعيدة عن كل القيم والأعراف الصحفية. ويجب من خلال جهود كل الأطراف وضع حد لتلك الظاهرة وازالتها".

وقال "نشعر بالسرور إزاء قرار برلمان كوردستان يوم أمس باعتبار يوم ال٢٢ من نيسان يوما رسميا للاحتفاء بالصحافة الکوردية. في هذه المناسبة نحيي ذکری الامير مقداد مدحت بدرخان رائد الصحافة الکوردية وجميع الصحفيين الذين كرسوا حياتهم ومهنتهم لخدمة حرية وتقدم شعبهم وقدموا أرواحهم في سبيل إيصال الحقيقة وتطوير الصحافة الكوردية. أرجو أن نحيي معاً المناسبات القادمة في ظل ظروف أفضل".