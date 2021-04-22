رئيس الإقليم "قلق" من "ظاهرة بغيضة" في كوردستان: يجب إزالتها

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، الصحافة الكوردية في الذكرى ال 123 والذكرى ال23 لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان.
وقال بارزاني في بيان، "نؤكد دعمنا الكامل للصحفيين وإيماننا الثابت بحرية الصحافة والتعبير كاحدی المباديء الاساسية لأي مجتمع ديمقراطي متحرر".
وأضاف أن "توفير البيئة الآمنة والملائمة والمشجعة للصحفيين وضمان وصولهم إلى مصادر المعلومات ونقلها بعيداً عن أي عقبات، هو الضمان لتمكين المجال الصحفي من أداء مهمته المتمثلة في توعية الرأي العام وممارسة دوره الرقابي على أداء المؤسسات بالصورة التي يجعلە مساهما فاعلاً في عملية البناء والتنمية الدیمقراطیة والمجتمعية".
وتابع "ننتظر من الصحفيين أداء مهامهم بمسؤولية ومهنية، مع مراعاة القوانین السارية وأخلاقيات العمل الاعلامي والمعايير الدولية والعمل بمصداقية، بتوازن وحياد، وأن يضعوا حماية السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي والمصالح العليا لشعبهم ووطنهم في عين الاعتبار. کما ويجب أن يعامل كل انتهاك في المجال الصحفي بموجب قانون الصحافة في كوردستان".
كما ثمن دور المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية "التي تراقب بصدق وأمانة حرية الصحافة والتعبير في إقليم كوردستان ونقيّم تقاريرها على أنها مُعينة ومُرشدة لنا لتمتين أرضية الحريات وحمايتها".
لكن رئيس الإقليم عبر عن قلقه "العميق من الظاهرة البغيضة ومن اللغة المتدنية المستوى التي برزت للأسف في بعض منابر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في كوردستان، والتي هي لغة غريبة عن قيم وتقاليد المجتمع الكوردستاني والتاريخ والتراث الرصين للصحافة الكوردية وبعيدة عن كل القيم والأعراف الصحفية. ويجب من خلال جهود كل الأطراف وضع حد لتلك الظاهرة وازالتها".
وقال "نشعر بالسرور إزاء قرار برلمان كوردستان يوم أمس باعتبار يوم ال٢٢ من نيسان يوما رسميا للاحتفاء بالصحافة الکوردية. في هذه المناسبة نحيي ذکری الامير مقداد مدحت بدرخان رائد الصحافة الکوردية وجميع الصحفيين الذين كرسوا حياتهم ومهنتهم لخدمة حرية وتقدم شعبهم وقدموا أرواحهم في سبيل إيصال الحقيقة وتطوير الصحافة الكوردية. أرجو أن نحيي معاً المناسبات القادمة في ظل ظروف أفضل".