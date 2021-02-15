رئيس الإقليم عن وفاة شاويس: خسرنا شخصية لعبت دوراً كبيراً بحماية حقوق شعب كوردستان

شفق نيوز/ نعى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، رحيل القيادي الكوردي روز نوري شاويس، بعد معاناة مع المرض في إحدى مستشفيات أربيل.

وقال بارزاني في بيان، "إن د. روژ كبيشمركة وقائد سجل العديد من الملاحم والبطولات الكبيرة للبيشمركة، ونشهد على شجاعته وقيادته وكسياسي كان ذا نفس طويل ومحاور ناجح، دائماً كان وفي طريق تحقيق مكاسب لشعب كوردستان يجد طريقا للاجتماع الوطني".

وأضاف "أن الراحل كانت له مكانة خاصة عند شعب كوردستان وقيادة الديمقراطي وجميع الاطراف السياسية، ودوره في البرلمان والحكومة كان كبيراً، بخاصة في تنفيذ المشاريع وإصدار القوانين الجيدة لشعب كوردستان، وعلى مستوى العراق كان له دور كبير في حماية حقوق شعب كوردستان، وفي كل المراحل والمناصب التي تولاها أثبت وطنيته".

وأعلن في إربيل صباح الاثنين بالتوقيت المحلي وفاة القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني روژ نوري شاويس عن 74 عاماً اثر معاناة مع المرض.

وروز نوري شاويس سياسي كوردي، ولد في سنة 1947، في مدينة السليمانية ، تولى رئاسة برلمان إقليم كوردستان لغاية 2004، وأصبح ممثلاً للزعيم الكوردي مسعود بارزاني في مجلس الحكم عام 2004، وشغل مناصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الوزراء العراقي.