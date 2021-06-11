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رئيس الوزراء اليوناني يزور العراق وإقليم كوردستان قريباً

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-11T13:03:24+0000
رئيس الوزراء اليوناني يزور العراق وإقليم كوردستان قريباً

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة أثينا.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم أنه جرى في الاجتماع التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان واليونان، كما تمت مناقشة المستجدات في العراق وعموم المنطقة.

وأشار رئيس الحكومة إلى العلاقة الودية والتاريخية التي تجمع بين إقليم كوردستان واليونان، وأعرب عن رغبة إقليم كوردستان في الدفع بالعلاقات التاريخية نحو مجالات أوسع، ولا سيما في قطاعات الاستثمار والتبادل التجاري، وعبّر عن أمله بأن يرى رئيس الوزراء اليوناني في إقليم كوردستان في المستقبل القريب.

وفي المقابل أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن سعادته بزيارة الوفد الرفيع لحكومة إقليم كوردستان ووصفها بالزيارة التاريخية والأولى من نوعها التي يزور فيها رئيس وزراء إقليم كوردستان اليونان، كذلك أبدى استعداد بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع إقليم كوردستان، وأشار إلى أنه سيقوم بزيارة العراق وإقليم كوردستان قريباً على رأس وفد رفيع من الحكومة اليونانية والمستثمرين.

هذا وتناول الاجتماع أيضاً العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والتطورات في المنطقة بشكل عام، فضلاً عن تسليط الضوء على تهديدات الإرهاب والحرب على داعش وملفات أخرى.

ووصل مسرور بارزاني، أمس الخميس، إلى العاصمة اليونانية أثينا على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.

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