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رئيس الوزراء البلجيكي: إقليم كوردستان حيوي وفعال وسنستمر في دعمه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-09T17:23:41+0000
رئيس الوزراء البلجيكي: إقليم كوردستان حيوي وفعال وسنستمر في دعمه

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو.

وجرى في اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبلجيكا والدفع بها نحو مجالات أوسع، كما تمت مناقشة تطورات الوضع في العراق بشكل عام.

وناقش الاجتماع المشاكل والعقبات الأمنية في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، واتفق الجانبان على استمرار العلاقات والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد رئيس الوزراء البلجيكي بإقليم كوردستان ووصفه بالديناميكي والحيوي والفعّال، كذلك أعرب عن استعداد بلاده لدعمه، وقال: "بوسعنا تقديم المساعدة لبرنامج عمل حكومة إقليم كوردستان، ولا سيما في القطاع الزراعي".

وشدد رئيس الوزراء البلجيكي على أهمية حل القضايا العالقة بين حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية، وأكد أنه على اتصال مع رئيس الوزراء الاتحادي بهذا الصدد.

هذا وشكر رئيس حكومة إقليم كوردستان، بلجيكا على دعمها المستمر، ضمن التحالف الدولي، لإسناد قوات البيشمركة في مواجهة داعش، وشدد أيضاً على ضرورة تفعيل التنسيق الأمني بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لضمان التصدي للإرهاب.

وفي جانب آخر من الاجتماع، جرت مناقشة التدابير المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا وحملات التطعيم باللقاحات المضادة للوباء، فضلاً عن تسليط الضوء على الحاجة لتوفير اللقاحات لسكان إقليم كوردستان بمن فيهم اللاجئون والنازحون الذين لاذوا على مدى سنوات بالإقليم.

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