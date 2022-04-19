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رئيس الوزراء البريطاني: لدينا علاقات مهمة مع اقليم كوردستان العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-19T11:27:05+0000
رئيس الوزراء البريطاني: لدينا علاقات مهمة مع اقليم كوردستان العراق

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، يوم الثلاثاء، ان بلاده تمتلك علاقات وصفها بـ"المهمة" مع إقليم كوردستان العراق.

جاء ذلك في حديثه لوسائل الاعلام على هامش لقائه اليوم رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الذي يزور لندن في الوقت الراهن.

بدوره قال مسرور بارزاني: نحن هنا في العاصمة لندن بتوقيت مهم للغاية، مضيفا: نحن هنا للحديث عن العلاقات المشتركة بين الجانبين وسبل تطويرها.

ووصل مسرور بارزاني، أمس الاثنين، إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم، إن رئيس الحكومة سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعدداً من كبار المسؤولين في المملكة المتحدة.

وأشار إلى ان رئيس الحكومة سيركز في مباحثاته على سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كذلك يتناول آخر المستجدات على الساحة العراقية والمنطقة عموماً.

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