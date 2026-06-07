رئيس الملتقى الاقتصادي الثاني في السليمانية: نجاح كبير ستنعكس مخرجاته على كوردستان والمنطقة

شفق نيوز- السليمانية

أكد رئيس الملتقى الاقتصادي الثاني في السليمانية، سيمون سوتاكوس، مساء اليوم الأحد، أن فعاليات الملتقى حققت "نجاحاً واضحاً" على مختلف المستويات، مشيراً إلى أن نتائج المؤتمر لن تقتصر على أيام انعقاده، بل ستنعكس من خلال مشاريع وشراكات اقتصادية واستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

وقال سوتاكوس خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "نجاح الملتقى كان واضحاً من خلال نوعية الضيوف والمتحدثين المشاركين في جلساته ومحاوره المختلفة، فضلاً عن حجم التفاعل الكبير الذي استمر حتى اللحظات الأخيرة من انعقاده".

وأضاف أن "الملتقى استضاف شخصيات سياسية واقتصادية وأمنية، إلى جانب شخصيات أكاديمية ومحلية وعالمية، الأمر الذي يمثل إحدى أبرز مؤشرات نجاح النسخة الثانية من هذا الحدث الاقتصادي".

وأوضح أن "المرحلة الأولى من النجاح انتهت بانتهاء أعمال الملتقى، إلا أن هناك مرحلة ثانية لا تقل أهمية، تتمثل في عقد اللقاءات الثنائية بين الأطراف والمؤسسات المشاركة، فضلاً عن بلورة مشاريع واستثمارات في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية، والتي ستشكل ثمرة مباشرة للجهود التي بُذلت في تنظيم هذا الملتقى".

وأشار سوتاكوس إلى أنهم كانوا يتوقعون قبل انعقاد المؤتمر أن تؤثر التطورات الأمنية والحرب الدائرة في المنطقة على أعداد المشاركين ونوعية الحضور، إلا أن النتائج جاءت بعكس التوقعات.

وبيّن أن "التأثيرات كانت إيجابية، وهو ما انعكس بوضوح على مستوى المشاركة ونوعية الشخصيات التي حضرت من مختلف دول العالم"، مؤكداً أن "فترات الأزمات والحروب تتطلب مزيداً من اللقاءات والحوار لتقريب وجهات النظر الاقتصادية وتحسين الرؤى المتعلقة بالتنمية والاستثمار، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالصراعات".

وأكد رئيس الملتقى الاقتصادي الثاني في السليمانية أن من أبرز انعكاسات هذا الحدث تعزيز الدور الذي يمكن أن تلعبه حكومة إقليم كوردستان في المساهمة بصياغة الرؤى الاقتصادية على المستويين العراقي والإقليمي، فضلاً عن الحضور الفاعل في النقاشات الاقتصادية العالمية.

وانطلقت أعمال الملتقى الاقتصادي الثاني في السليمانية بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين ومستثمرين من داخل العراق وخارجه، لمناقشة فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي وآفاق التنمية في إقليم كوردستان والمنطقة.