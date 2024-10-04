رئيس القائمة الانتخابية لحركة التغيير في دهوك يعلن استقالته والانضمام للحزب الديمقراطي الكوردستاني

شفق نيوز/ أعلن رئيس القائمة الانتخابية لحركة التغيير الكوردية في دهوك، وليد سليمان، عن استقالته من الحركة وانضمامه إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال سليمان خلال مؤتمر صحفي عقده في إدارة زاخو المستقلة بحضور مسؤول الفرع الثامن للحزب الديمقراطي عمر أوريي، وحضرته وكالة شفق نيوز "اليوم أعلن استقالتي من حركة التغيير وانضمامي إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأنا أدعم قائمة الحزب الانتخابية في انتخابات برلمان إقليم كوردستان".

من جهته، رحّب مسؤول الفرع الثامن للحزب، عمر أوريي بهذه الخطوة، مشيداً بانضمام سليمان إلى الحزب، ومؤكداً أن "هذه الخطوة تمثل دعماً إضافياً للحزب في العملية الانتخابية المقبلة".