رئيس العراق يصل أربيل في أول زيارة له منذ تسنمه منصبه

شفق نيوز/ وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان في أول زيارة له منذ تسنمه منصبه بعد انتخابه في يوم 13 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني استقبل رشيد في مطار أربيل الدولي.

وأضاف أن الرئيس العراقي سيجتمع مع كل من: الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء مسرور بارزاني لمناقشة الأوضاع على المستوى الداخلي لكوردستان والعراق كافة، والخارجي على مستوى المنطقة.

هذا ومن المقرر أن يشترك أولئك الرؤساء الثلاثة يوم الخميس المقبل في منتدى السلم والأمن في الشرق الأوسط بنسخته الثالثة الذي سينعقد بالجامعة الأمريكية في دهوك.

وسيحضر قرابة 40 شخصية من كبار المسؤولين من بلدان مختلفة المنتدى إضافة إلى شخصيات أكاديمية متخصصة من داخل وخارج الإقليم والعراق.